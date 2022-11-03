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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٥:٥٠ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 42 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر بيانها الصادر اليوم الخميس، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، فقد اشارت الوزارة ان اجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 557 الفا و 962 اصابة، والوفيات 144 الفا و 583 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و332 الفا و 487 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 992 الفا و847 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1927653

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