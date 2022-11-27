وزارة الصحة الإيرانية تعلن عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية، اشارت في بيانها الصادر اليوم الأحد، حول اخر مستجدات فيروس كورونا، إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، وتسجيل 63 اصابة جديدة في البلاد.

وأضاف بيان الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا المستجد في ايران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و589 اشخاص؛ ومجموع الوفيات 144 الفا و633 حالة وفاة، كما بلغ مجموع حالات الشفاء من مرض كورونا في ايران ارتفع لحد اليوم ايضا، الى 7 ملايين و335 الفا و72 حالة.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، اعلنت الصحة الايرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليونا 61 الفا و188 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) في انحاء البلاد.

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