تسجيل 646 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و540 الفا و962 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و243 شخصا.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و 318 ألفا و111 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و605 آلاف و391 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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