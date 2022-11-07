المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يشيد بدعوة الأزهر إلى الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهرياري في رسالةٍ إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب "استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي-الإسلامي دليلٌ على جدية دعوتكم".

وأضاف الأمين العام للمجمع: "نريد أن تبلغ هذه الدعوة أهدافها بصدقٍ وإخلاص، ولطالما أعلنا مساندتنا لنداءاتكم الحضارية الرائدة".

وأشار شهرياري إلى أن نداءات الأزهر للتقريب "تدعو إلى تأليف القلوب وتجاوز عوامل التجزئة القومية والطائفية وتُغلّب مصالح الأمة".

وأعرب شهرياري في رسالته إلى شيخ الإزهر عن "تضامنه مع دعوات الحوار الإسلامي الإسلامي"، مردفاً "نسخّر كل إمكانياتنا لإنجاح هذا المشروع".

يذكر أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وجّه، قبل أيام، نداءً إلى علماء المسلمين الشيعة من أجل عقد حوار إسلامي-إسلامي يهدف إلى نبذ "الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقتٍ تشهد دول عدة في المنطقة والعالم توترات على خلفيات مذهبية.

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