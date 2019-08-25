حارس نادي برسبوليس "بيرانوند" أفضل لاعب في ايران

وجرت مراسم اختيار افضل اللاعبين في ايران يوم امس السبت بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وحشد من اللاعبين ومدربي الاندية الايرانية.

وخاض المنافسة على لقب افضل لاعب في ايران؛ حارس مرمى برسبوليس والمنتخب الوطني علي رضا بيرانوند وقلب الدفاع في برسبوليس سيد جلال حسيني ولاعب الدفاع في استقلال طهران فريا غفوري.

كما اختير بيرانوند كافضل حارس مرمى في ايران.

وكانت نتائج اختيار الافضل في الدوري الايراني كالتالي:

-افضل مدرب: برانكو ايفانكوفيتش مدرب برسبوليس (في الموسم الماضي).

-افضل مهاجم: لوسيانو بيريرا من فولاد خوزستان وكيروش ستانلي من سباهان اصفهان.

-افضل حارس مرمى: علي رضا بيرانوند من برسبوليس.

-افضل مدافع: سيد جلال حسيني من برسبوليس.

-افضل لاعب وسط: مهدي كياني من سباهان اصفهان.

-افضل نادي: برسبوليس.

-جائزة اللعب النظيف: "بيام نيازمند" من سباهان.

-جائزة اللعب النظيف للاندية: نادي بيكان طهران.

-اللاعب الظاهرة: "اللهيار صيادمنش" من استقلال الايراني -فنربشخة التركي.

-افضل حكم ساحة: علي رضا فغاني.

-افضل حكم مساعد: محمد رضا منصوري.