إعدام عنصرين من جماعة جيش الظلم الإرهابية في مدينة زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت العلاقات العامة في مؤسسة العدل لمحافظة سيستان و بلوشستان شرقي البلاد بيانا أعلنت فيها أنه تم يوم الأمس الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق عنصرين من جماعة جيش الظلم الإرهابية رشيد بلوش وإسحاق أسكاني، لارتكابهم أعمال إرهابية، وخلق انعدام الأمن وإطلاق النار على قوات الشرطة، مما أدى إلى استشهاد أربعة من القوات الحرس الحدود و إصابة عدد من قوات الأمن.

وأضاف البيان: بحسب وثائق الملف أن هذين الشخصين، قاما عام 2016 بعدة عمليات إرهابية في منطقتي جبرق وريديك الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان التي أدت إلى استشهاد أربعة من عناصر حرس الحدود وجرح بعضهم. وفي عام 2017 تم اعتقالهم أثناء قيامهم بالتجسس وجمع المعلومات عن الوحدات العسكرية و الشرطة في مناطق الحدود شرقي للبلاد.

وتابع: أنه بعد اعتقال هذين العنصرين اعترفا المتهمين في مختلف مراحل التحقيق في القضية بجميع العمليات الإرهابية التي شاركا فيها مع تفاصيل مراحل الانضمام إلى جماعة جيش الظلم الإرهابية.

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