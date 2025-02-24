جماعة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن استشهاد محمد رضا سندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جماعة جيش الظلم الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن استشهاد الشهيد محمد رضا سندي في مدينة خاش.

وجدير بالذكر أن الشهيد محمد رضا سندي من اعضاء شرطة مقاطعة خاش تعرض مساء أمس للاغتيال على يد مسلحين واستشهد.

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