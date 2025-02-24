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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٤ م

جماعة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن استشهاد محمد رضا سندي

جماعة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن استشهاد محمد رضا سندي

 أعلنت جماعة جيش الظلم الإرهابية مسؤوليتها عن استشهاد الشهيد محمد رضا سندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جماعة جيش الظلم الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن استشهاد الشهيد محمد رضا سندي في مدينة خاش.

وجدير بالذكر أن الشهيد محمد رضا سندي من اعضاء شرطة مقاطعة خاش تعرض مساء أمس للاغتيال على يد مسلحين واستشهد.

/انتهى/

رمز الخبر 1954816

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