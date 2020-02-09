الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ "رعد 500"وجيل جديد من حاملات الأقمار

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، أنه اليوم الاحد (9 فبراير) أزيح الستار عن صاروخ "رعد 500" السريع من الجيل الجديد مزود بمحرك الدفع "زهير" بهيكل غير معدني مصنوع من مادة مؤلفة.

وأقيمت هذه المراسم بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الاواء حسين سلامي وقائد قوة الجو فضاء العميد اميرعلي حاجي زاده.

ويُعد صاروخ "رعد 500" الجيل الجديد من الصواريخ، وبالمقارنة مع صاروخ "فاتح 110" ذات الهيكل المعدني، فأن وزنه يعادل نصف وزن فاتح ومداه يزداد 200 كم عنه.

كما وأزاح الحرس الثوري اليوم الستار عن محرك صاروخي ذات ميّزتين، الاولى الفوهة المتحركة والاخرى هيكل مصنوع من المواد المؤلفة، حيث يمكن من استعمال وقود جامد خارج من جو الارض.

وتمكن هذه التقنية من صنع حاملات أقمار خفيفة بوقود صلب، وصواريخ أرض-أرض بمقطع عرضي راداري قصير، واجراء استعراض صاروخي للعبور من الدرع الصاروخي، وخفض الاسعار وزيادة الانتاج وتسهيل الانتاج وإجمالا تحقيق قفزة كبيرة في الاجيال الحديثة من الصواريخ./انتهى/.