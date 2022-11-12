السفير الإيراني لدى جورجيا يدعو إلى توسيع العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السفير الجديد الايراني لدى جورجيا محمود اديب في لقاء مع رئيس وزراء هذا البلد إيراكلي غريبشفيلي، الى القدرات المختلفة للتعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تفعيل ممرات العبور والمواصلات وتنويع طرق النقل، والطاقة وكذلك تنمية العلاقات بين الشعوب.

ومن جانب اخر اكد غريبشفيلي إلى الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الايرانية في السلم والأمن الاقليمي، واعتبر حل نزاعات دول المنطقة عاملاً من عوامل الاستقرار وأساسًا لتنمية البلدان وازدهارها.

وفي النهاية تمنى رئيس وزراء جورجيا التوفيق لسفير ايران الجديد لدى جورجيا في مهمته الجديدة.

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