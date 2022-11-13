ايران لا تسمح لأي اجنبي بالتدخل في شؤونها الداخلية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه اعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد "علي فدوي " في خطابه بين جمع من طلبة جامعة الإمام الخامنئي التابعة للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية، ان هؤلاء الطلبة صانعو مستقبل القوة الدفاعية لايران في البحار. مضيفا: على الجميع أن يعلموا بأن القوات البحرية البطلة في حرس الثورة الاسلامية لن يسمحوا لأحد أن يتدخل في شؤون ايران أو يعتدي عليها.

وأشار الى أن صمود الشعب ودفاعهم عن كلمة الحق سيؤدي إلي إفشال مؤامرات العدو مؤكدا أن التقدم وتوفير الأمن في المجتمع رهن بالجهاد الأكبر.

وتابع القول: كان الآخرون في الماضي يحددون مصدر قوتنا وهذا يعني أن أسس قوتنا كانت في أيدي الآخرين، ولكن بإذن الله حققنا الآن هذه القوة والتقنية والأعداء يخافون منها.

وأكد أنه لايجوز لأحد أن يقرر مصير الشعب الايراني، وإذا أراد أحد فعل ذلك سنتعامل معه بشكل حاسم. لقد حفظنا بحمد الله هيمنتنا البحرية ووسعنا من نطاق حضورنا في البحر، مبيننا: اليوم لدينا تقنيات بحرية حديثة على مستوى مناسب وهو ما يعتبر قوة.

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