ايران تحرز لقب الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الحرة بولاية ايوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة لقب الوصافة في بطولة العالم 2022 بمدينة كورالفيل لولاية ايوا الامريكية.

وتنافس مصارعوا منتخب بلدنا مع نظرائهم في المنتخب الأمريكي ضمن المباراة النهائية لبطولة العالم، حيث خسروا امامهم بنتيجة 6-4 وبهذه النتيجة احرز المنتخب الايراني المركز الثاني بعد مضيفه الامريكي واصبح وصيفاً في هذه المنافسات.

والملفت للانتباه في هذه البطولة هو أن ممثل بلادنا في وزن 79 كيلوجراماً ،علي سواد كوهي، تمكن من هزيمة الامريكي، جوردان بوروز، كأول مصارع إيراني ينجح في تحقيق هذه النتيجة.

وكان قد تأهل المنتخب الايراني الى المباراة النهائية لبطولة العالم 2022، بعد فوزه الحاسم على اليابان بنتيجة 9-1 في مباراته الأولى وعلى منتخب العالم بنتيجة 6-4 في مباراته الثانية ضمن المجموعة الثانية لهذه المنافسات.

وجاءت النتائج الفردية لمنتخب إيران أمام أمريكا في المباراة النهائية كالتالي:

- 57 كجم: رضا مؤمني 2 - زين ريتشاردز 6

- 61 كجم: إبراهيم الهي صفر – ست غراس 10

- 65 كجم: رحمن عموزاد 5 - ياني دياكوميهاليس 4

- 70 كجم: أمير محمد يزداني 3- أليك بانتاليو 4

- 74 كجم: محمد صادق فيروزبور 2 - جيسون نولف 1

- 79 كجم: علي سوادكوهي 6(الفائز) - جوردان بوروز 6

- 86 كجم: علي رضا كريمي 3- الزاهد فالنسيا 5

- 92 كجم: أمير حسين فيروزبور 4 - ناثان جاكسون 8

- 97 كجم: كامران قاسمبور 0 - كايل سنايدر 5

- 125 كجم: أمير رضا معصومي 6- هايدن زيلمر 1

ويذكر انه قاتلا كذلك منتخبا العالم و جورجيا لتحديد الفائز على المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2022 في أمريكا، بحيث فاز منتخب العالم على جورجيا بنتيجة 8- 2 واحتل هذا المركز بسهولة.

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