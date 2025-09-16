قاليباف يهنئ بفوز المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بمناسبة فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة:

"بشرف وفخر وبطولة

احتراما لإيران الأغلى من الروح

أهنئ أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة الحرة المجتهدين بالفوز الحاسم الذي حققه المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في بطولة العالم، وأخص بالذكر المصارعين الحائزين على الميداليتين الذهبيتين، أمير حسين زارع ورحمن عموزاد، والجهاز الفني لنادي بادانش، والمسؤولين المخلصين في رياضة المصارعة في البلاد، والشعب الإيراني الأبي."