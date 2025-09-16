  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٢٨ م

قاليباف يهنئ بفوز المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الحرة

قاليباف يهنئ بفوز المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الحرة

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة، أعضاء المنتخب الوطني المجتهدين بالفوز الحاسم الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة في بطولة العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بمناسبة فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة:

"بشرف وفخر وبطولة

احتراما لإيران الأغلى من الروح

أهنئ أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة الحرة المجتهدين بالفوز الحاسم الذي حققه المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في بطولة العالم، وأخص بالذكر المصارعين الحائزين على الميداليتين الذهبيتين، أمير حسين زارع ورحمن عموزاد، والجهاز الفني لنادي بادانش، والمسؤولين المخلصين في رياضة المصارعة في البلاد، والشعب الإيراني الأبي."

رمز الخبر 1962767

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات