مؤشر التماسك: 76% يعتقدون أن الكيان الصهيوني منقسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب الصحيفة، يتعلق الأمر بزيادة 10% من آراء المستطلعين، في مقابل الاستطلاعات التي أجريت العام الماضي.

وتشير "معاريف" إلى أن "العوامل الأكثر مساهمة في الانقسام، بحسب المستطلعين، هي القيادة السياسية (81%)، يليها الإعلام الجديد (73%)، ثم الإعلام التقليدي (68%). أما العامل الأكثر مساهمة في توحيد المجتمع الإسرائيلي، بحسب المستطلعين، فهو الجيش الإسرائيلي (63%). كما يظهر الاستطلاع بأن الإثيوبيين هم الفئة المحرومة في "إسرائيل" (27%)، فيما يعتقد 55% من الحريديم أنهم هم الفئة المحرومة.

وتوضح استطلاعات الرأي في "إسرائيل" واقع التشرذم الحاصل في مستويات متعددة، إذ أظهر استطلاع أجري مؤخراً أنّ ثلث المستوطنين يؤمنون أنّ "إسرائيل" لن تكون موجودة بعد 25 عاماً. وقال معلق الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، أمنون أبروموفيت، إن "الحديث عن أنّ من يرى أنّ هويته الأساسية مؤلفة من الهوية الإسرائيلية واللغة العبرية، لا يمكن إلا أن يدمي القلب".

وختم بالقول: "كل السجال السياسي في إسرائيل هو نمط عملي مضلل".

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