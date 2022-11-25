في الدقائق القاتلة إيران تخطف الفوز من ويلز بهدفين مقابل لاشيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، حقق فوزا مستحقا على منتخب ويلز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

وسجل هدفي الفوز كلا من اللاعب "روزبه جشمي" و "رامین رضائیان" في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعرض حارس مرمى ويلز "واين هينيسي" للطرد في الدقيقة 87 من عمر المباراة اثر ارتكابه خطأ ضد "مهدي طارمي" خارج منطقة الجزاء، بعد العودة الى تقنية الفيديو.

وقدم المنتخب الوطني الايراني مباراة قوية، وسيطر على مجريات المباراة لاسيما في الشوط الثاني، وهدد مرمى ويلز عدة مرات، منها 3 ضربات تصدى لها قائم مرمى ويلز، كما ألغى الحكم "ماریو اسکوبار" من غواتيمالا، هدفا لمنتخب ايران في الشوط الثاني بداعي التسلل.

وبهذا الفوز حصلت ايران على نقاط المباراة الثلاث، وتقدمت الى المركز الثاني مؤقتا بالمجموعة الثانية بانتظار مباراة انجلترا واميركا في وقت لاحق من مساء اليوم.

وكانت ايران قد خسرت في الجولة الاولى امام انجلتز 6-2 فيما تعادلت ويلز مع اميركا 1-1.

/انتهى/