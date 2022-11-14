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١٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٢٥ م

حزب الله يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

حزب الله يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

أدان حزب الله في لبنان التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدَّم حزب الله في بيانٍ بالعزاء إلى الحكومة و الشعب ‏التركي و خصوصًا إلى أهالي الضحايا بهذه الحادثة الأليمة، معربًا عن شعوره بمعاناتهم وآلامهم التي مرَّت بها شعوب المنطقة ولا تزال ومن بينهم شعبنا في لبنان.

وأضاف: "نعتقد أنَّ العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقفٍ حازمٍ ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات سياسيًا وفكريًا وعمليًا.

ولفت حزب الله أن أي بلد في العالم ليس بمنأى من أضرار الجماعات الإرهابية ومخاطرها البالغة مما يستدعي عملًا وموقفًا موحدًا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة.

المصدر: العهد

/انتهى/

رمز الخبر 1927935

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