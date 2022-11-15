قدمنا آلاف الشهداء قرابين من أجل انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد شريف، اليوم الثلاثاء، في تصريح للصحفيين في فيلق سيد الشهداء بمحافظة طهران، إن أهمية العمل الإعلامي تظهر أكثر يوما بعد يوم، لأنه في مثل هذا الميدان تكون الحرب أقل تكلفة وخسائر وعواقب.

واضاف: في الحرب الإعلامية، يحاول الاعداء عبر أجواء ناعمة ولطيفة، ضرب البلد المستهدف من خلال استغلال النواقص والثغرات، بينما كانوا في السابق يسعون وراء هذا الهدف بالعنف وإراقة الدماء.

وقال المتحدث باسم حرس الثورة: في غضون ذلك، تعرض هؤلاء السكان المستهدفون لهجوم ثقافي منظم ويحاول العدو باستمرار فرض تصوراته على أذهانهم.

وتابع شريف: كثير من الناس يعتبرون هذه الصراعات قضية داخلية، بينما تشير الأدلة المتوفرة إلى ان هناك مخطط خارجي للتقسيم والاطاح بإيران الإسلامية.

وصرح ان على كل المعارضين أن يدركوا أنهم يواجهون ثورة عظيمة ، قدمنا من اجل انتصارها مئة الف شهيد، بينهم شهداء مفكرين ومحبوبين سجلوا حضورهم في الحرب المفروضة ونالوا درجة الشهادة.

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