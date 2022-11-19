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١٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٣١ م

في سيستان وبلوجستان؛

قوى الامن الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية

قوى الامن الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية

ألقت قوى الامن الإيرانية القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان، كانت ضالعة في اغتيال امام جماعة مسجد مولاي المتقين في زاهدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات الامن، القت القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) كان اعضاؤها ضالعون في استشهاد الشهيد سجاد شهركي امام جماعة مسجد مولى المتقين في زاهدان.

وفي الاعترافات الاولية للمتهمين، اعترف اعضاء هذه الخلية الارهابية بصلتهم مع الجماعات والزمر المناوئة للثورة خارج البلاد، وكذلك اجهزة التجسس المعادية، واعترفوا كذلك بنواياهم لمواصلة الممارسات الارهابية ضد الشخصيات البارزة الشيعية والسنية والاماكن الحساسة في المحافظة، بهدف ايجاد التفرقة والحرب الطائفية في سيستان وبلوجستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1928042

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