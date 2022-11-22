إيران تعد من بين الدول الـ 10الناجحة في تجهيز المروحيات بأنظمة الرؤية الليلية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال العقيد أمير غلامعليان: "هذا العام بجهود ومعرفة قوات الجيش المحلي، تم تقديم 67 مشروعا معرفيا في كرمان، وتم إنتاج 10 منها حتى الآن."

وقال: إن أهم ما حققته القوات المتخصصة هو اقتناء منظومة الرؤية الليلية والتحليق الليلي للطائرة المروحية، في حال ان ايران أصبحت اليوم من بين الدول العشر الناجحة في تجهيز المروحيات بأنظمة الرؤية الليلية.

وقال: بالإضافة إلى القدرات المعرفية والمتخصصة، فقد دعم الجيش أيضًا الأشخاص في مجال التوظيف وتدريب المهارات بالإضافة إلى توفير تسهيلات لخلق فرص العمل. وخلال الـ3 السنوات الاخيرة تم خلق فرص عمل لـ 360 جنديًا مدربًا في مجالات المهارات المختلفة منها: زراعة الفطر واللحام وإصلاح المكيفات وإصلاح محركات السيارات وإصلاح الهاتف المحمول و....

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