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٢٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٣١ م

صنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من دخول ميناء الحديدة

صنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من دخول ميناء الحديدة

اتهمت صنعاء تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفينة ديزل، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "إمعانا منه في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني يحتجز التحالف سفينة الديزل "أحد" ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".

وكان عصام المتوكل قد قال في الـ16 من نوفمبر إن التحالف احتجز سفينة الديزل "الصفا" بالرغم من طابعها الإنساني وخضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وحمل قوى التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود. كما أفاد في الـ14 من نوفمبر بأن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة البنزين "رد روبي"./انتهى/

رمز الخبر 1928126

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