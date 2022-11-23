صحفي صهيوني يعبر عن دخول كيان المحتل إلى مرحلة جديدة من العمليات في وسط المدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الصحفي الصهيوني يوني بن مناحيم اليوم الاربعاء، أن "إسرائيل" دخلت مرحلة جديدة من العمليات في وسط المدن الإسرائيلية من خلال العمليات المنظمة عبر وضع عبوات ناسفة.

ووصف بن مناخيم عملية التفجير بمحطة الحافلات في القدس المحتلة أنها فشل للشاباك الذي لم يتمكن من إفشالها.

وانتقد السياسات الأمنية الفاشلة لحكومة بينت لبيد قائلا: أنهما تجنبا اتخاذ إجراءات قاسية ضد المنفذين بسبب القلق من إدارة بايدن والرغبة بالحفاظ على السلطة الفلسطينية.

وعقب انفجار وقع اليوم الأربعاء في محطة للحافلات في مدينة القدس المحتلة اصيب 18 مستوطنا بجروح مختلفة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.

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