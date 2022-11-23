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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٥١ ص

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مقتل مستوطن وإصابة 21 شخصا جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو+صور

مقتل مستوطن وإصابة 21 شخصا جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو+صور

أعلنت مصادر اعلامية وقوع  انفجارين في محطتين للحافلات تابعة للكيان الصهيوني بالقدس المحتلة، أدت حتى الآن الى مقتل مستوطن واصابة21 شخصا من الصهاينة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدثت مصادر طبية تابعة للإحتلال الإسرائيلي عن مقتل مستوطن وإصابة 21 شخصا من الصهاينة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس.

ونشر مقاطع للفيديو على مواقع التواصل من مكان الانفجار غرب القدس.

وذكرت تقارير عبرية بأن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن جرحى جراء انفجار في القدس، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفيات المدينة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قدمت الإسعافات الميدانية إلى مقتل مستوطن واصابة 21 شخصا من الصهاينة.

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/انتهى/

رمز الخبر 1928131

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