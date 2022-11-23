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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:٣٤ م

المقاومة الفلسطينية تتأهب في غزة تحسباً لأي طارئ

المقاومة الفلسطينية تتأهب في غزة تحسباً لأي طارئ

فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تضع مجموعاتها الضاربة في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي طارئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ستعداد لمواجهة أي طارئ و تتخذ إجراءات أمنية غير مسبوقة، وذلك على خلفية وقوع انفجارين أحدهما في محطة حافلات في القدس، والآخر قرب "مفترق راموت" عند مدخل القدس المحتلة.في ظل تصاعد التطورات على الأرض، تستعد المقاومة لتصعيد كبير قد يتدحرج إلى حرب واسعة".

وقالت المصادر أيضاً إنّ "المقاومة تضع مجموعاتها الضاربة في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي طارئ".

وعقب انفجار وقع اليوم الأربعاء في محطة للحافلات في مدينة القدس المحتلة اصيب 18 مستوطنا بجروح مختلفة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.

/انتهی/

رمز الخبر 1928148

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