حماس: عملية القدس نتاج جرائم الكيان الصهيوني و المستوطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين عبد اللطيف القانوع على عملية التفجير بمحطة الحافلات بالقدس المحتلة قائلا: "نبارك لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في محطة الحافلات والتي جاءت في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه".

وأعتبر عملية القدس أنها نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى مضيفا: أنها تؤكد مرة اخرى وبالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق".

وأكد المتحدث باسم حماس أن الاحتلال يقطف اليوم ثمار جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى وهو ما حذرنا منه مراراً ألا يصمت شعبنا أمام ذلك وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق".

وأصيب صباح اليوم الأربعاء اكثر من 22 شخصا من الصهاينة بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا إثر انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في القدس.

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