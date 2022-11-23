البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة "راعية للإرهاب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا برلمان ستراسبورغ الاتحاد الأوروبي لضرورة وضع إطار قانوني لتصنيف الدول الراعية للإرهاب وتقليص العلاقات مع تلك الدول.

وتمّت الموافقة على القرار بأغلبية 494 صوتاً، مقابل 58 ضده وامتناع 44 عن التصويت، خلال الجلسة العامة الشهرية في ستراسبورغ.

ويعتبر محللون أنّ "هذه الخطوة رمزية إلى حدٍ كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقتٍ سابق، أنّ إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض بشكلٍ صارخ والقانون الدولي.

يُشار إلى أنّ قائمة الإرهاب الحالية للاتحاد الأوروبي وضعت في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وتتم مراجعتها كل 6 أشهر، وهي تسمح للكتلة بإدراج أفراد ومنظمات بعينها فقط في القائمة السوداء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، رداً على انضمام مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية.

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