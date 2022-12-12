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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٠١ م

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فرداً وكياناً في إيران

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فرداً وكياناً في إيران

اكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ان الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فرداً وكياناً في إيران بسبب ملف حقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتفقوا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

واضاف ان المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الدول الأوروبية بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

وتابع: الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فرداً وكياناً في إيران بسبب ملف حقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية.

ونوه الى ان آمل توافق الدول الأوروبية حول الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا خلال ساعات أو بحلول نهاية الأسبوع.

/انتهى/

رمز الخبر 1928774

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