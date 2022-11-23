حزب الله يشيد بالعمليات البطولية الفلسطينية ضد ‏قوات الاحتلال في القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حزب الله أشاد في بياناً له اليوم الأربعاء بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، وبارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها واتخاذها كل الأشكال الممكنة".
وأضاف البيان:"نرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على إرادته في مواجهة غطرسة العدو"، وأكد أن تنفيذ العمليتين يؤكد قدرة المقاومة على اختراق العدو وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين تختارهما.
وفي إشارة إلى أن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، أكد حزب الله أن الشباب الفلسطيني يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأنّ لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر.
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