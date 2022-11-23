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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:١٨ م

حزب الله يشيد بالعمليات البطولية الفلسطينية ضد ‏قوات الاحتلال في القدس

حزب الله يشيد بالعمليات البطولية الفلسطينية ضد ‏قوات الاحتلال في القدس

أشاد حزب الله في لبنان في بيان له اليوم الأربعاء ، بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد ‏قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حزب الله أشاد في بياناً له اليوم الأربعاء بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد ‏قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، وبارك للشعب الفلسطيني تصاعد ‏عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها واتخاذها كل الأشكال الممكنة".

وأضاف البيان:"نرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً لرفض الشعب ‏الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على إرادته في مواجهة غطرسة العدو"، وأكد أن تنفيذ العمليتين يؤكد قدرة المقاومة على اختراق العدو ‏وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما.

وفي إشارة إلى أن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، أكد حزب الله  أن الشباب الفلسطيني يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأنّ لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر.

/انتهى/

رمز الخبر 1928155

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