هلع الأجسام المشبوهة بعد عملية القدس تلاحق المستوطنین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبریة، إلى أنّه منذ عملية القدس المحتلة المزدوجة، الأربعاء الماضي، تضاعف عدد البلاغات عن وجود أجسام مشبوهة في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إنّه، منذ صباح الخميس، تلقّت شرطة الاحتلال عشرات الاتصالات من مستوطنين قلقين من وجود أجسام مشبوهة، وتلقّت أيضاً تقارير متعددة عن "مشتبه فيهم شوهدوا في كل أنحاء القدس" المحتلة.

ورأى معلّقون صحاینة أنّ العملية تدُلّ على بداية تصعيد شديد في المواجهة مع الفلسطينيین، وأنّها حدث متباين عمّا كان يجري في الأعوام الأخيرة، وتُذكّر بانتفاضة الأقصى.

و من جهة أخرى قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين : "اختراق مجموعة الهاكرز لكاميرات تابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن.

ونقلت القناة 14 العبرية عن بيتون قوله: "توثيق عملية القدس الذي نُشر يوم امس حصلت عليه مجموعة الهاكرز من خلال اختراق منظومة الذراع الأمني "الإسرائيلي".

الجدير ذكره أنّ عملية القدس المحتلة المزدوجة، والتي وقعت في 23 من الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل مستوطن وأكثر من 30 جريحاً، واستهدف التفجيران محطة حافلات وشارعاً.

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