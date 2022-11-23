باقري كني: التعاون الإيراني الهندي يعزز التعددية في النظام الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري، الذي يزور نيودلهي في إطار المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية إيران والهند، مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مساء اليوم الأربعاء وعقد معه جولة من المباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر علي باقري في هذا اللقاء الاواصر التاريخية بين البلدين بانها دعامة للعلاقات المتنامية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ، وأعلن استعداد ايران لتوسيع التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي.

وشدد باقري على ضرورة استخدام قدرات الطرفين بما يتماشى مع مصالح البلدين ومواجهة التهديدات المشتركة، واعتبر التعاون بين إيران والهند، لا سيما في الساحتين الإقليمية والدولية، بأنه يسهم في تعزيز البنية التحتية للتعددية في النظام الدولي.

ومن جهته، اشار وزير خارجية الهند إلى أهمية المشاورات المستمرة بين البلدين ، وأعلن استعداد الهند لتوسيع التعاون بين البلدين ، وأكد على ضرورة تسريع تدشين مشروع ميناء تشابهار.

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