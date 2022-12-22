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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥٦ ص

كنعاني: حريٌّ بداعمي الإرهاب أن يغلقوا أفواههم ويفكّروا بحل أزماتهم

كنعاني: حريٌّ بداعمي الإرهاب أن يغلقوا أفواههم ويفكّروا بحل أزماتهم

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "ناصر كنعاني" أن أميركا الداعمة لأعمال الشغب والارهاب والحظر، تذرف دموع التماسيح على الايرانيين في "ليلة يلدا"، مشدداً أنه من الافضل لحلفاء الارهابيين وداعميهم المفضوحين ان يغلقوا افواههم.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب ناصر كنعاني: ان اميركا الداعمة لأعمال الشغب والارهاب والتي تفرض الحظر وتمارس الضغط الاقصى ضد الشعب الايراني، تذرف دموع التماسيح على الايرانيين في "ليلة يلدا" _أطول ليلة في السنة والتي يحتفي بها الشعب الإيراني منذ القدم_.

ولفت كنعاني الى انه من الافضل لحلفاء الارهابيين وداعميهم المفضوحين ان يغلقوا افواههم، وأن يفكروا في "ليلة يلدا" لحل الازمات المتراكمة عليهم وعلى بلدانهم والكيان الصهيوني.

الجدير بالذكر، ان "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية الاميركية، اطلق تصريحات تدخلية في هذه الليلة بشأن الاوضاع الداخلية لإيران.

ومنذ بدء أعمال الشغب في ايران، لم تخف الادارة الاميركية دعمها وتحريضها لمثيري الشغب على زعزعة الامن وممارسة الفوضى، فضلا عن انها فرضت الحظر على بعض المؤسسات والشخصيات الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1929071

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