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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٨ ص

على هامش تدشين محطة جديدة؛

اسلامي: نتحرك بسرعة فائقة نحو تطوير محطات الطاقة النووية

اسلامي: نتحرك بسرعة فائقة نحو تطوير محطات الطاقة النووية

أكد رئيس منطمة الطاقة الذرية الايرانية على ضرورة تطوير المحطات النووية و زيادة حصتها من انتاج الكهرباء في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في خطاب له على هامش مراسم تدشين عملية إنشاء محطة "كارون" للطاقة النووية أكد على أهمية انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية قائلا: الحكومة تتجه نحو إنتاج الطاقة والوقود الرخيصين، ولهذا الغرض اندرج تطوير محطات الطاقة النووية على جدول أعمال هذه المنظمة.

وأشار اسلامي إلى أن التحرك فائق السرعة نحو تطوير محطات الطاقة النووية قد بدأ، مبينا: أن بدء تشغيل محطة "كارون" للطاقة النووية يأتي في هذا السياق لتصل حصة الطاقة النووية من انتاج الكهرباء في البلاد إلى حوالي 20 في المائة.

واعتبر تطوير استخدام الإشعاع كأحد الأهداف المهمة والموضوعات الاخرى التي تحظى باهتمام منظمة الطاقة الذرية، مضيفا: انه سنركز على تطوير استخدام الإشعاع في المراكز الرئيسية للإنتاج والتوزيع.

/انتهى/

رمز الخبر 1928447

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