  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٥٦ ص

فجر اليوم؛

القوات التركية استهدفت ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

القوات التركية استهدفت ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

صرحت الوكالة السورية للأنباء "سانا" نقلا عن مصادر بأن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية والهاون عددا من قرى ريفي الحسكة والرقة، الواقعة بمحيط انتشار التنظيمات الموالية لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت "سانا" عن المصادر قولها: "إن عددا من قذائف المدفعية والهاون مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفت صباح اليوم قريتي الزهيرية وخراب رشك بريف المالكية شمال مدينة، كما استهدفت إحدى القذائف محيط معبر سيمالكا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وقالت مصادر في ريف لـ"سانا": "إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا بعدد من القذائف قرية الهوشان بريف تل أبيض شمال الرقة، إضافة إلى استهداف محيط الطريق الدولي إم فور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

وبحسب "سانا"، فقد "شهدت الأيام الماضية كثافة في اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على أرياف حلب والرقة والحسكة، ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين، إضافة إلى دمار في المنازل والمنشآت الحيوية آخرها كان خروج منشأة توليد كهرباء السويدية عن الخدمة جراء استهداف معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية من قبل الطيران التابع للاحتلال التركي".
/انتهى/

رمز الخبر 1928240

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات