القوة البحریة الإيرانية تقیم عرض عسکري بحضور آية الله ابراهيم رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "آية الله ابراهيم رئيسي"، صباح اليوم الأحد و عشية يوم بحریة الجيش الإيراني، المنطقة البحرية الثانية (الولاية) لميناء جاسك.

و بالإضافة إلى تفقد القدرات القتالية لدى القوات البحرية والالتقاء بأسر شهداء هذه القوة، يفترض أن يحضر آية الله ابراهيم رئيسي عرض عسکری للوحدات السطحية و الغواصات والطائرات.

وخلال هذه الزيارة، قام اللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية و"محمد رضا أشتياني" وزير الدفاع الايراني، و قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني بمرافقة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهی/