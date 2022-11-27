الجمهورية الاسلامية تتعرض اليوم لحرب عالمية ضخمة/ اعداء إيران يعشيون في الوهم

وقال اللواء سلامي: إن البلاد اليوم تواجه حرباً عالمية ضخمة، كل التشكيلات السياسية لقوى الكفر والشرك والنفاق والإلحاد من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية يبحثون عن الحرب مع الثورة الاسلامية الايرانية ويستهدفون الأمن والوحدة الوطنية.
وتابع القول عندما ننظر إلى جيش العدو في المشهد السياسي، ترى أمريكا والكيان الصهيوني وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وآل سعود، يحاولون اختراق القلوب والعقول لشبابنا بفتنهم خلال الإعلام الكاذب والمثير للانقسام ولكن الشعب الايراني واعي تماما.
وتابع القول اللواء سلامي إلى أن الجذور الصلبة لهذه الثورة قوية لدرجة أنه إذا أراد جميع الأعداء قطع أحد فروع هذه الشجرة، فلن يتمكنوا من ذلك أبدا.
وأشار قائد حرس الثورة الاسلامية إلى أن العدو أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ونظام آل سعود خرجوا من عشهم ويتدخلون علانية في الشؤون الداخلية لبلدنا، مضيفا: نحن جادون للرد عليهم وسنحول هذه الحرب العالمية إلى مقبرة لسياسات أمريكا وإسرائيل وحلفائها.
وأكد اللواء سلامي أن إرادة وعزيمة أمتنا قوية، وأضاف: إنهم لا يستطيعون المضي قدمًا، ورأيت كيف نأى شعبنا بنفسه عن هذا الحادث.
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