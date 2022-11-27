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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٠ ص

اللواء سلامي:

الجمهورية الاسلامية تتعرض اليوم لحرب عالمية ضخمة/ اعداء إيران يعشيون في الوهم

الجمهورية الاسلامية تتعرض اليوم لحرب عالمية ضخمة/ اعداء إيران يعشيون في الوهم

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، في اجتماع مع القوات التعبئة في محافظة سيستان وبلوشستان، على أن بلادنا تواجه حرباً عالمية ضخمة، ولكن الشعب الايراني واعي تماما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ خطاب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي قبل دقائق في اجتماع مع القوات التعبئة في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال اللواء سلامي: إن البلاد اليوم تواجه حرباً عالمية ضخمة، كل التشكيلات السياسية لقوى الكفر والشرك والنفاق والإلحاد من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية يبحثون عن الحرب مع الثورة الاسلامية الايرانية ويستهدفون الأمن والوحدة الوطنية.

وتابع القول عندما ننظر إلى جيش العدو في المشهد السياسي، ترى أمريكا والكيان الصهيوني وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وآل سعود، يحاولون اختراق القلوب والعقول لشبابنا بفتنهم خلال الإعلام الكاذب والمثير للانقسام ولكن الشعب الايراني واعي تماما.

بدء خطاب اللواء سلامي في اجتماع مع القوات التعبئة+صور

وقال اللواء سلامي: إن العدو ظن أن النظام سيسقط وهذا الوهم قاده إلى الهزيمة، لان العدو يعيش في وهم احلامه الزائفة ويبني حساباته على التقارير الكاذبة لمراسليه ووسائل إعلامه. على العدو ان يعلم أن هذه الأرض والثورة قويتان.

وتابع القول اللواء سلامي إلى أن الجذور الصلبة لهذه الثورة قوية لدرجة أنه إذا أراد جميع الأعداء قطع أحد فروع هذه الشجرة، فلن يتمكنوا من ذلك أبدا.

وأشار قائد حرس الثورة الاسلامية إلى أن العدو أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ونظام آل سعود خرجوا من عشهم ويتدخلون علانية في الشؤون الداخلية لبلدنا، مضيفا: نحن جادون للرد عليهم وسنحول هذه الحرب العالمية إلى مقبرة لسياسات أمريكا وإسرائيل وحلفائها.

وأكد اللواء سلامي أن إرادة وعزيمة أمتنا قوية، وأضاف: إنهم لا يستطيعون المضي قدمًا، ورأيت كيف نأى شعبنا بنفسه عن هذا الحادث.

بدء خطاب اللواء سلامي في اجتماع مع القوات التعبئة+صور

واضاف: كونوا على ثقة من أن الكيان الصهيوني سينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى. لن تفلح أوهام العدو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت التعبئة الشعبية بقيادة الإمام الخامنئي(مد ظله العالي) هزائم كبيرة بالأعداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1928243

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