الحظر الأمريكي يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو الفضل عموئي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ، في ملتقى "الإفصاح عن حقوق الإنسان الأمريكية"، الذي عقد مساء اليوم الاحد في وكر التجسس الأمريكي السابق، إن الامريكيين ليس انهم لا يحترمون حقوق الإنسان فحسب، بل إن أفعالهم أيضا حولت هذا المفهوم إلى مفهوم ممسوخ.

وافاد ان أمريكا حولت حقوق الإنسان من فرصة إلى تحد. فالبلد الذي فيه ربع سجناء العالم يظهر أنه لا يأخذ حقوق الشعب الأمريكي على محمل الجد. وأكد: ان الامريكيين برهنوا أنهم لا يملكون الاهلية للمطالبة بحقوق الإنسان.

وأضاف: "أمريكا لديها أعنف شرطة في العالم ، وهي شرطة لا ترحم حتى المعاقين". مشيرا الى ان الدولة التي مرت بتجربة جوانتانامو وأبو غريب لا تملك اهلية التعليق على حقوق الانسان في الدول الأخرى ولا يمكن لدولة تدعم أكبر منتهك لحقوق الإنسان والمتمثل بالكيان الصهيوني، أن تكون داعية لحقوق الإنسان ولا يمكن لدولة تدعم القصف اليومي للشعب اليمني أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد السياسة الخارجية الأمريكية، وقال: الحظر الأمريكية يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان./انتهى/