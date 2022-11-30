وزارة الصحة الإيرانية تعلن من جديد عدم تسجيل أي حالة وفاة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيراني، أعلنت اليوم الأربعاء، في بياناً حول اخر مستجدات كورونا في ايران، عن تسجيل 42 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة منذ تفشي هذا الفيروس الوبائي داخل البلاد (قبل نحو 3 سنوات) لحد اليوم، 7 ملايين و559 الفا و706 اشخاص، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديد ليبقى مجموع الوفيات 144 الفا و633 حالة.

ونوهت الصحة الايرانية بتعافي، ما مجموعه 7 ملايين و335 الفا و178 شخصا، من مرض كورونا في ايران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد كورونا، اشار البيان الى توزيع 155 مليونا و68 الفا و134 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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