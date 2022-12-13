إيران تعلن عن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا خلال اليوم الفائت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أعلنت في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل 30 اصابة جديدة، وعدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

ولفت التقرير، الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بكورونا في ايران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و247 شخصا، دون ارتفاع مجموع الوفيات من 144 الفا و658 حالة.

وسجل ارتفاع مجموع المتعافين من مرض كورونا في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و537 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و91 الفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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