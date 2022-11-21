تسجيل وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية صرحت في بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و559 الفا و368 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و627 حالة.

وكما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و334 الفا و803 شخصا، لحد اليوم. وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 47 الفا و835 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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