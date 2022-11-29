افتتاح ملتقى الأعمال الإيراني الروسي يوم غد

وكالة مهر للأنباء، وأفادتانه سيبدأ ملتقى الأعمال الإيراني - الروسي العمل بالتزامن مع زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك وإرسال 50 شخصًا بشكل وفد تجاري من محافظة اصفهان الى روسيا.

وسيتم افتتاح ملتقى الأعمال الإيراني - الروسي بشكل مشترك بين منظمة تنمية التجارة الإيرانية ونقابة رجال الأعمال والتجار الروس بهدف إزالة العقبات أمام التعاون الصناعي والتجاري بين الطرفين الإيراني والروسي.

وسيقام حفل افتتاح هذا الملتقى غدا الأربعاء 30 ديسمبر بحضور رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ورئيس نقابة رجال الأعمال والتجار في روسيا.

وتشمل الأهداف الأخرى لزيارة الوفد الإيراني لروسيا تطوير العلاقات التجارية والسياحية والتعاون الصناعي.

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