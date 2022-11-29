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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٦ م

روسيا تدعم المنتخب الايراني في مباراته ضد الولايات المتحدة

روسيا تدعم المنتخب الايراني في مباراته ضد الولايات المتحدة

دعمت السفارة الروسية في طهران المنتخب الايراني لكرة القدم في مباراته ضد المنتخب الامريكي مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الروسيه في طهران أعربت عن دعمها للمنتخب الايراني عشيه مباراته ضد المنتخب الامريكي في آخر لقاء لهما ضمن مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

و نشرت السفارة الروسية صوراً على صفحتها في تويتر وكتبت عليها: "إيران! قلب روسيا معك!"

وتابعت: "موسكو تدعم المنتخب الإيراني لكرة القدم قبل المباراة المهمة ضد الولايات المتحدة في مونديال قطر 2022."

ويذكر انه ستقام مباراة المنتخب الايراني والامريكي مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 22:300 على استاد الثمامة وستحسم نتيجة هذه المباراة الفريق المؤهل للمرحلة التالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928330

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