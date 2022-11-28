المنتخب الغاني يجهض ريمونتادا كوريا في مباراة تحبس الأنفاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد المنتخب الغاني أول 3 نقاط له في البطولة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكوري الجنوبي عند نقطة واحدة، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية بالمجموعة والتي تجمع ما بين البرتغال وأوروجواي.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق محمد ساليسو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 58 سجل تشو جوي سانج الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 68 سجل محمد قدوس الهدف الثالث للمنتخب الغاني. وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب كوريا الجنوبية، بغية تسجيل هدف مبكر، قابله المنتخب الغاني بحذر دفاعي، حيث انكمش لاعبوه في منطقة الجزاء.

وسدد جيونج وو ييونج، لاعب منتخب كوريا، من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات غانا ومرت لركلة ركنية، كادت أن تسفر عن هدف التقدم للمنتخب الآسيوي، غير أن دفاع غانا أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وتعددت الركلات الركنية لمصلحة المنتخب الكوري، حيث بلغت 7 ركنيات، لكنها لم تستغل. وبمرور الوقت، بدأ منتخب غانا الدخول في أجواء المباراة ومبادلة نظيره الكوري الهجمات، ومن أول فرصة محققة للتسجيل، أحرز منتخب (النجوم السوداء) الهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق محمد ساليسو.

وتابع ساليسو ركلة حرة من الناحية اليسرى، نفذها جوردان أيو عرضية، فشل منتخب كوريا في إبعادها، لتتهيأ الكرة أمام ساليسو، المتواجد أمام المرمى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.

ارتفعت معنويات لاعبي غانا عقب هدف التقدم، فيما ساد الإحباط بين عناصر المنتخب الكوري، لتشهد الدقيقة 34 الهدف الثاني للمنتخب القادم من القارة الأفريقية عن طريق محمد قدوس. وأرسل جوردان أيو كرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى، قابلها قدوس بضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار كيم سيونج جيو، حارس مرمى كوريا الجنوبية.

حاول منتخب كوريا امتصاص صدمة الهدفين والعودة للقاء من جديد، وأطلق جونج ووي ونج تسديدة مقوسة من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

في المقابل، أضاعت غانا فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، عبر ضربة رأس من توماس بارتي، غير أن الكرة علت العارضة بقليل، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الغاني بهدفين.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المنتخب الكوري الجنوبي بقوة محاولا العودة في المباراة، فيما حاول المنتخب الغاني الحفاظ على نتيجة تقدمه، لذلك لجأ إلى الدفاع. وفي الدقيقة 58 سجل المنتخب الكوري الجنوبي هدفه الأول عن طريق تشو جوي سانج، الذي تلقى كرة عرضية من زميله لي كانج إن، ليحولها بضربة رأس في الشباك.

ولم تمر ثلاث دقائق أخرى، حتى سجل المنتخب الكوري الجنوبي هدف التعادل عن طريق تشو جوي سانج مجددا، وبنفس طريقة الهدف الأول بضربة رأس ليتعادل فريقه وتبدأ المباراة من جديد. لكن المنتخب الغاني نجح في تنظيم صفوفه وهاجم مرمى كوريا الجنوبية مجددا، لينجح في تسجيل الهدف الثالث عبر محمد قدوس في الدقيقة 68.

وجاء هدف قدوس بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء من زميله جيدون مينساه، ليسدد كرة بطريقة رائعة لتسكن شباك كوريا الجنوبية. وشدد المنتخب الكوري من هجماته بغية تحقيق التعادل، ولكن المنتخب الغاني نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه بنتيجة 3 /2.

/انتهى/