مدرب المنتخب الامريكي يعتذر من الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه رد غريغ بيرهالتر في مؤتمر صحفي قبل مباراة المنتخب الأمريكي أمام إيران على سوال حول ظروف الفنية والتكتيكية للمباراة قائلا: "يجب ألا نرتكب خطأ في المباراة أمام المنتخب الايراني. يعجبني ما قام به المنتخب الإيراني حتى الآن في المونديال و أنا أثني على أدائه. لقد اظهروا فريقًا ملتزمًا ونتوقع مباراة صعبة تجاههم.

وصرح في اشارة إلى تصرف اتحاد كرة القدم الأمريكي المشين في التلاعب بحذف كلمة "الله" من العلم الايراني قبل يومين أن في بعض الأحيان تحدث الأشياء خارج نطاق سيطرتك، لكن الأمر الآن يتعلق بالمباراة والأداء بشكل أفضل على أرض الملعب.

وتابع موضجا: "نحن نركز فقط على الأحداث داخل الأرض ولم نتورط في هذا الحادث الذي وقع وكان الخارج عن سيطرتنا، فكل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والفريق الفني للمنتخب الأمريكي".

وأضاف بيرهالتر: "عندما أفكر في هذه المباراة، أرى أنها مباراة كرة قدم فحسب ولا ينبغي أن نحسبها أي شيء آخر، وسيحاول كلا الفريقان الوصول إلى الدور التالي ويجب النظر إلى هذه المباراة على هذا النحو. كلاهما يركزان على بذل ما في وسعهما كلعبة جماعية وأعتقد أننا سنخوض مباراة جيدة".

ويذكر أنه أزال قبل يومين حساب تويتر الخاص بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم كلمة "الله" من صورة العلم الإيراني في تصرف غريب عشية لقائه الحاسم مع منتخب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مونديال قطر.

وستقام مباراة منتخب ايران مع نظيره الاميركي اليوم الثلاثاء في الساعة 10:30 مساءا علی استاد الثمامة.

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