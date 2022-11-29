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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٣٢ ص

في بطولة كأس العالم في القطر:

الفلسطينيون يساندون الإيرانيين لمباراتهم المرتقبة مع المنتخب الأمريكي+صور

الفلسطينيون يساندون الإيرانيين لمباراتهم المرتقبة مع المنتخب الأمريكي+صور

نظم الفلسطينيون في العاصمة القطرية الدوحة فعالية دعم ومساندة للمنتخب الايراني في مباراته المرتقبة مع المنتخب الامريكي في اطار منافسات بطولة كاس العالم في قطر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الجمهور الفلسطيني والايراني ورفع اعلام البلدين الشقيقين.

واشارت وكالة "فلسطين اليوم" الى تاكيد المشاركون في الفعالية على كتابة عبارات تؤكد على ان القدس عاصمة فلسطين الابدية كعقيدة ثابتة لدي الشعبين الايراني والفلسطيني.

وأثنت الجماهير الايرانية على وقفة الجمهور الفلسطيني المساند لمنتخب بلادهم وعبروا عن اعتزازهم بحالة التلاحم بين الشعبين وأكدوا تمسكهم بالقضية الفلسطينية وسط أمنيات بأن يحقق الفوز في مباراته القادمة.

ويشهد مونديال قطر 2022 تفاعلاً كبيراً بين الجماهير الفلسطينية وجماهير المنتخبات المساندة للقضية الفلسطينية.

الجمهور الفلسطيني يساند شقيقة الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي + صور

الجمهور الفلسطيني يساند شقيقة الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي + صور

الجمهور الفلسطيني يساند شقيقة الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي + صور

الجمهور الفلسطيني يساند شقيقة الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي + صور

/انتهى/
رمز الخبر 1928320

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