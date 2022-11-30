الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد التصريحات غير المقبولة لوزير خارجية فرنسا في مجلس النواب الفرنسي والموافقة على قرار البرلمان بشأن التدخل في التطورات في الجمهورية الإسلامية ، تم استدعاء السفير الفرنسي في طهران ، نيكولا ريش، الى وزارة الخارجية ظهر اليوم الأربعاء.

وأبلغت الخارجية الإيراني، السفير الفرنسي، عن الاحتجاج الشديد من جانب الجمهورية الإسلامية على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران، معلناً عن استنكارها وإدانتها لهذه التدخلات الغير مقبولة.

واعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها الشديد من استفادة فرنسا وبعض الدول الغربية من آليات حقوق الإنسان لاصدار قرارات ضد الجمهوية الاسلامية، مؤكداً علة ضرورة تجنب هذه الدول لمبادئ القانون الدول في احترام السيادة الوطنية المستقلة للدول.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن لجوء هذه الدول إلى الأساليب الأحادية والقسرية التي تتعارض مع حقوق الشعوب، تجعلها مفتقرة إلى أي سلطة وكفاءة لرفع دعاوى حقوق الإنسان.

ومن جهته، أكد السفير الفرنسي لدى طهران على أنه سينقل هذا الاحتجاج للسلطات في باريس.

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