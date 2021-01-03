سلاح الجو للجيش الإيراني سيواصل مسار الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار، عزیز نصیر زادة أشار في كلمة له بعد ظهر اليوم الأحد، وعلى هامش الذكرى 26 لاستشهاد الشهيد منصور ستاري، إلى أن القوات الجوية مستعدة للرد على أي تهديد أو سلافة.

ولفت إلى أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان له علاقة خاصة مع طياري سلاح الجو في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوهاً: طيارو هذه القوة وعدوا بمواصلة طريق الحاج قاسم سليماني ولن تمرّ دماء هذا الشهيد العظيم سدى.

وقال العميد الطيار نصير زاده، إن الشهيد منصور السطري وضع خططًا تكتيكية وفنية جيدة جدًا خلال الدفاع المقدس، وأضاف: "الأفكار الجيدة والاستراتيجية لهذا الشهيد العزيز أدت إلى انتصار القوات الإيرانية، ولن ينسى التخطيط الدفاعي للشهيد ستاري في عملية "والفجر 8".

وأضاف قائد سلاح الجو بالجيش: الشهيد منصور ستاري، بعد انتهاء الحرب المفروضة، كانت لديه أيضا أفكار كبيرة جدا واستراتيجية في الإدارات الإدارية، مما أدى إلى إنشاء بنية تحتية جيدة في سلاح الجو.

وتابع: "التقنيات الجوية المتقدمة هي نتاج البنية التحتية التي أنشأها الشهيد ستاري، وقد أدت هذه التقنيات إلى النجاحات والإنجازات القيمة لهذه القوة اليوم"./انتهى/