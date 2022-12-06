الولايات المتحدة تعرقل انضمام العراق الی طريق الحرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اکد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، يوم الاثنين، الولايات المتحدة بمحاولة السيطرة على حركة المال والثروات في العراق، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك إرادة سياسية ومجتمعية ضد الضغوطات الامريكية من اجل الانضمام الى طريق الحرير.

وقال الموسوي في حديث لـ /المعلومة/ إن "المضي في التنمية الاقتصادية يحتاج الى تمكين الإرادة السياسية والمجتمعية تجاه الضغوطات الامريكية من اجل الانضمام الى طريق الحرير"، لافتا الى ان "أمريكا تحاول السيطرة على حركة المال والثروات في العديد من المناسبات".

وأضاف، ان "أمريكا ومنذ فترة تحاول عرقلة دخول العراق الى المشاريع التي تكون خارج نطاقها وسياستها المستعمرة"، مؤكدا انه "يجب محاربة المساعي الامريكية المعرقلة لطريق الحرير في العراق".

وتابع، أن "العراق يجب ان يُدعم للحصول على استقلالية في تحديد مستقبل المشاريع الاستراتيجية والتعاقدات من الجهات السياسية الداخلية".

وكانت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري في حديث سابق لـ /المعلومة/، إن "طريق الحرير سيحتوي على منشئات صناعية وسياحية وتجارية، إضافة إلى الاتفاقية الصينية التي ستمثل انتقالة في الاقتصاد العراقي"، مشيرة الى ان "البرلمان يسعى الى اصداد قرار العودة الى الاتفاقية الصينية والشروع في تنفيذ طريق الحرير".

وينقسم مشروع طريق الحرير الجديد إلى شقين: الشق البري ويمتد من الصين إلى كازاخستان، مروراً بإيران وتركيا وروسيا وألمانيا، وينتهي بإيطاليا، اما الشق البحري يبدأ بالصين ويمر بفيتنام وماليزيا والهند وسيرلانكا وكينيا واليونان، وينتهي أيضاً بإيطاليا.

المصدر: المعلومه

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