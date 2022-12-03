مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن عن قضاء 200 شخص في أعمال الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس الأمن القومي الإيراني، قال في بياناً له اليوم السبت: "إن هناك حربا مشتركة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إضعاف التضامن الوطني وعرقلة تقدم البلاد والتي تقود المطالب الحقيقية للشعب إلى أعمال الشغب".

وأضاف البيان أن الاحتجاجات السلمية سرعان ما تحولت إلى اعمال غير قانونية وأعمال شغب في الشوارع بسبب تحريض وسائل الإعلام الإرهابية بي بي سي واينترنشنال المدعومة سعوديا، قائلا: تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب وأعمال إرهابية و خلال فترة وجيزة ومع تدخل شبكة المشاغبين المنظمة بقيادة وسائل الإعلام البريطانية و السعودية، تحولت إلى أعمال شغب وأعمال إرهابية.

وتابع البيان: "تم الهجوم المباشر على المراكز الأمنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي وتدمير المراكز الطبية وسيارات الإسعاف فضلاً عن تدمير واسع للأماكن العامة مثل: البلديات وسيارات الإطفاء والمساجد والمصارف والممتلكات الخاصة للناس.كما حاول العدو من خلال شن حرب نفسية واسعة النطاق وعمليات قتل كاذبة و استخدام الأشخاص المشهورة في المجتمع إيجاد ذرائع لإيجاد حالة من عدم الاستقرار و الفوضى في البلاد".

و أكد البيان أنه حسب تحقيقات الجهات الرسمية المعنية ، فقد أكثر من 200 شخص من قوات الأمن و من الناس الأبرياء حياتهم في أعمال الشغب المذكورة أعلاه،نتيجة للأعمال الإرهابية كما تم إلحاق أضرار جسيمة للمراكز الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.