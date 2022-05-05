انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد لأقل من عشر أشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 228 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى7 ملايين و224 الفا و56 شخصا.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس الى141 الفا و145 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ6 ملايين و 997 الفا و50 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و354 ألفا و208 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و355 الاف و984 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و586 الاف و61 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و 95 الفا و 727 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و37 آلاف و 772 جرعة.

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