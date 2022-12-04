قائد الثورة الاسلامية يرد على رسالة طالبات مدرسة "الشهيد مطهري"

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي (مد ظله العالي)، يوم الرابع من نوفمبر 2022 حشدا من طلاب المدارس في حسينية الإمام الخميني(رض) بطهران وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ( ذكرى السيطرة على السفارة الأمريكية بمشاركة طلابية عام 1979).

وبالتزامن مع هذا اللقاء، بعثت مجموعة من طالبات مدرسة "الشهيد مطهري" الثانوية (غير المشاركات في اللقاء)، رسالة زاخرة بالمحبة الى قائد الثورة الاسلامية أعربن فيها عن حزنهن لعدم الحضور بهذا المراسم، وطالبن من آية الله الخامنئي (مد ظله العالي)، الدعاء لهن.

وينص جزء من هذه الرسالة على ما يلي:

"نحن صامدات في طريق حماية ولایة الوفقیه حتى نهاية حياتنا، سوف ندرس ونحاول أن يبقى هذا البلد، -الذي نعتبره كياننا-، قوياً ومستقراً".

ورد سماحة قائد الثورة الإسلامية علی هذه الرسالة فيما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحیم؛يا بناتي العزيزات، علیکن رفع الروح المعنوية والأمل وتكثيف مجهودكن والسير في طريق التقدم، لان المستقبل في متناول ايديكن فجهزن أنفسكن لبناء مستقبل افضل للبلاد.. ادعو الله ان ينار طريقكن بالتوفيق والنجاح إن شاء الله".

/انتهى/