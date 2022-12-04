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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٩ م

الصحة الإيرانية تسجل 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد عن تسجيل 56 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية أشارت، اليوم الاحد، في تقريراً حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران، بلغ لحد الآن 7 ملايين و559 ألفا و855 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألفا و640 حالات.

ولفت بيان الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و335 ألفا و301 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و74 آلاف 802 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1928499

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