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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٠٣ م

وزارة الصحة الإيرانية:

تسجيل 303 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 303 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 303 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وافاد وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الإيرانية قالت في بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، أن وزارة الصحة سجلت ارتفاع في اجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى7 ملايين و 542 الفا و533 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و287 شخصا.

ولفت البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و 320 الفا و304 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و635 آلاف و763جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1926572
https://ar.mehrnews.com/news/1926572/

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